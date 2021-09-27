2021/09/27 | 12:18 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تحدث زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اليوم الإثنين، عن وجوب إنقاذ العراق.وقال الصدر في تدوينة مقتضبة على موقع “تويتر” تابعتها: إن “إنقاذ العراق واجب وطني”.#انقاذ_العراق_واجب_وطني — مقتدى السيد محمد الصدر (@Mu_AlSadr) September 27, 2021

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تغريدة جديدة للسيد مقتدى الصدر يدعو فيها لانقاذ العراق) نشر أولاً على موقع (ساحات التحرير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تغريدة جديدة للسيد مقتدى الصدر يدعو فيها لانقاذ العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ساحات التحرير).