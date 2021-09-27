2021/09/27 | 12:20 - المصدر: قناة الرشيد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: BikCQwL8lUM

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. يوم جديد | الحسين ليس شخصاً بل مشروع ،ليس فرداً بل منهج ، د. صالح العلوي - باحث و اكاديمي) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. يوم جديد | الحسين ليس شخصاً بل مشروع ،ليس فرداً بل منهج ، د. صالح العلوي - باحث و اكاديمي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الرشيد).