ايران تدخل 80 الف زائر الى العراق.. اكثر من الحصة المحددة بـ30%

2021/09/27 | 12:22 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

أعلنت منظمة الحج والزيارة الإيرانية، الاثنين، تفويج أكثر من 80 ألف زائر إلى العراق، للمشاركة في مراسم الزيارة الأربعينية، وهو مايمثل اكثر من الحصة المحددة من الحكومة العراقية بـاكثر من 20 الف زائر، او بارتفاع نسبته نحو 30%.

وقال رئيس المنظمة علي رضا رشيديان في تصريح، إن “الحكومة العراقية تأخرت في إعلان عدد الزوار الذين يحق لهم الدخول للبلاد، كما أن منح التأشيرة جاءت متأخرة، مما سبب ضيق الوقت وتأخير في تنفيذ الإجراءات بما في ذلك المتابعة والتنسيق والتخطيط المتعلق بتسجيل وإيفاد زوار الأربعين”.

وأضاف رشيديان، أن “ذروة وصول الزوار إلى العراق كانت خلال الأسبوع الماضي، والآن ستبدأ عودة الزوار، وحتى الآن، لم تكن هناك مشكلة خاصة في دخول الزوار إلى العراق، إلا بعض الحالات على معبري شلامجة ومهران”.

وتابع، :”ننصح الزوار الايرانيين بالعودة إلى البلاد جواً ونعمل أيضا على تسهيل الشروط اللازمة لعودة الزوار من الحدود البرية، ونأمل التنسيق والتعاون اللازمين في هذا الصدد للإسراع في عملية العودة”.

وكان العراق قد حدد نسبة 30 الف زائر ايراني من اصل 40 الف زائر اجنبي، قبل ان يضاعفها الى 80 الف زائر اجنبي، من بينهم 60 الف زائر ايراني.

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