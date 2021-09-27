النفط تكشف عن ايرادات الشهر الماضي بلغت أكثر من 6 مليارات دولار

2021/09/27 | 12:24 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

كشفت وزارة النفط، اليوم الاثنين، عن إيرادات الشهر الماضي، فيما اشارت الى انها بلغت أكثر من 6 مليارات دولار.

وذكر بيان للوزارة تلقت وكالة ” خبر برس” (واخ)، انه “بحسب الاحصائية النهائية الصادرة عن شركة تسويق النفط العراقية “سومو” ، بلغت كمية الصادرات من النفط الخام (94) مليوناً و (660) الفا و(239) برميلاً، بايرادات بلغت 6 مليار و(553) مليون و (762) الف دولاراً”.

واضاف، ان “مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر آب الماضي من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق بلغت (91) مليونا و(655) الفا و (930) برميلا، اما من حقول كركوك عبر ميناء جيهان فقد بلغت الكميات المصدرة (3) مليونا و(4) الفا و(309) برميلا”، مشيرا الى ان “معدل سعر البرميل الواحد بلغ (69.235) دولارا”.

وتابع، ان “مجموع الكميات المصدرة من شحنات النفط الخام بعلاوة سعرية حققت ايرادات اضافية بلغت (130) مليونا و(990) الف و(954) دولارا”، لافتا الى ان “الكميات المصدرة تم تحميلها من قبل (35) شركة عالمية مختلفة الجنسيات، من موانئ البصرة وخور العمية والعوامات الاحادية على الخليج وميناء جيهان التركي”.

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