تحرك بشأن العالقين على حدود ليتوانيا وبيلاروسيا.. جوازات للراغبين بالعودة إلى العراق

2021/09/27 | 12:25 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلنت وزارة الخارجية العراقية، الإثنين، الاستجابة لعدد من المهاجرين العراقيين العالقين بين ليتوانيا وبيلاروسيا، لغرض منح جوازات مرور للراغبين بالعودة إلى البلاد.

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وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد الصحاف في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (27 ايلول 2021)، "‏استجابت وزارة الخارجيّة لمناشدات عدد من المهاجرين العراقيين".

وأضاف، أن "سفارة جمهورية العراق في بولندا، أرسلت وفداً قنصلياً إلى الحدود المشتركة بين ليتوانيا وبيلاروسيا لغرض منح جوازات المرور للمواطنين الراغبين بالعودة الطوعية، والإطلاع على ظروف إقامة الآخرين ومعرفة متطلباتهم الإنسانيّة".

وفي وقت سابق، بحث وزير الخارجية فؤاد حسين ونظيره الليتواني غابريليوس لاندسبيرغيس في نيويورك، موضوع المواطنين العراقيين المتواجدين داخل مخيمات الإيواء الليتوانية.





وذكر بيان لوزارة الخارجية العراقية تلقى "ناس" نسخة منه، (22 أيلول 2021)، أنه "التقى وزير الخارجيَّة فؤاد حسين يوم الثلاثاء 21 أيلول 2021، وزير خارجيَّة ليتوانيا غابريليوس لاندسبيرغيس، على هامش أعمال الجزء الرفيع المُستوى للجمعية العامّة للأمم المُتحدة في دورتها الـ76، وجرى خلال اللقاء مُناقشة أوجه التعاون المُشترَك بين البلدين، وبحثا أيضاً موضوع المواطنيين العراقيين المتواجدين في داخل مخيمات الايواء".

وأكّد الوزير فؤاد حسين، على أنَّ "الحكومة العراقيَّة اتخذت جميع الإجراءات والتدابير لتسهيل عودتهم الطوعية من خلال إصدار الوثائق المطلوبة وتوفير رحلات خاصة لنقلهم إلى العراق، وتوجيه البعثات العراقيَّة المعنية بمُتابعة الموضوع، وإجراء الزيارة في هذة الدول".

مُضيفاً أن "العراق حريص على انهاء هذا الملف، وضمان سلامة أمن مواطنيه".

من جانبه أشاد وزير الخارجيَّة الليتواني وفق البيان، "بروح التعاون والتسهيلات التي قامت بها الحكومة العراقيَّة، وأهتمامها الجدي والمُتواصل لضمان عودة مواطنيه من ليتوانيا، مُشيراً إلى القوانيين الوطنية الليتوانية بشأن العبور الغير الشرعي للحدود يعرضهم إلى مسائلة قانونية".

وفي نهاية اللقاء اتفق الجانبان على "أهمية تبادل الزيارات بينهما لإيجاد الحلول المُناسبة"، وفق البيان.

وكانت الوزارة قد أعلنت في وقت سابق، عن وصول وفد دبلوماسي-قنصلي إلى ليتوانيا لتقديم الدعم وتيسير عودة العراقيين من العالقين.

وذكرت الوزارة في بيان، انه "بدأ الوفد عمله اليوم، إذ التقى مع مسؤول التحقيقات في مركز المهاجرين الاجانب في مخيم طالبي اللجوء بمنطقة ببرادا (pabrade) الحدودية توماس سيبوفلسكي والمستشار في قسم التعاون الدولي لحرس الحدود مينداكوس لاديكا".

واشارت الوزارة انه "جرى الحديث بين الجانبين عن أعداد العراقيين في هذا المركز البالغ عددهم (275) بضمنهم 14 عائلة، وبعد اللقاء تم إصدار جوازات مؤقتة لمجموعة من العراقيين الراغبين بالعودة الطوعية في هذا المركز وتم الاطلاع على ظروفهم المعيشية ومايحتاجونه واولوية الحالات الإنسانية للاخرين".

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