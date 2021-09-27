هل تحتاج إلى توصية طبيب؟ 4 أمور يجب معرفتها قبل تلقي الجرعة المعزّزة لفيروس كورونا

2021/09/27 | 12:26 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصبحت الجرعات المعزّزة متوفرة حاليًا للمجموعات المؤهّلة لتلقيها، وفقًا لتوصيات اللجان الاستشارية المؤلفة من أطباء وخبراء التابعة لإدارة الغذاء والدواء، والمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.

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