الداخلية تحدد موعد تسليم البطاقات الوطنية المطبوعة

2021/09/27 | 12:26 - المصدر: الترا عراق

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ألترا عراق ـ فريق التحرير

حددت دائرة الأحوال المدنية والجوازات والإقامة، موعد تسليم البطاقات الوطنية المطبوعة للمواطنين.

وقال بيان للدائرة وتلقى "ألترا عراق"، نسخة منه، إن "مدير عام الأحوال المدنية والجوازات والإقامة اللواء رياض جندي الكعبي وجه بأن يكون يوم الأربعاء المقبل الموافق 29 أيلول/سبتمبر 2021 موعدًا لتسليم البطاقات الوطنية المطبوعة للمواطنين الذين روجوا معاملاتهم للمدة المحددة من 1- حزيران/يونيو ولغاية 1-8، من أجل تقليل الزخم الحاصل على دوائر البطاقة الموحدة".

ودعت المديرية المواطنين إلى أن "يكون موعد حضورهم يوم الأربعاء لاستلام البطاقات المطبوعة طيلة مدة الدوام الرسمي من 8 صباحًا حتى نهاية الدوام الرسمي، إضافة إلى نهاية الدوام المسائي وذلك لتوزيع أكبر عدد ممكن منها".

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