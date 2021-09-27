العراق يرسل وفداً دبلوماسيا للحدود المشتركةِ بين ليتوانيا وبيلاروسيا

2021/09/27 | 12:29 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أعلنت وزارة الخارجية، اليوم الاثنين، إرسال وفد قنصليّ إلى الحدود المشتركةِ بين ليتوانيا وبيلاروسيا لمعالجة مشاكل العراقيين العالقين هناك.وقال المُتحدث باسم الوزارة أحمد الصحّاف في تغريدة على تويتر:”وزارة الخارجيّة تستجيبُ لمناشداتِ […]

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