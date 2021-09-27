2021/09/27 | 12:29 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أعلنت دائرة الأحوال المدنية والجوازات، اليوم الاثنين، موعد تسليم البطاقات الوطنية للمعاملات المنجزة في الأشهر الثلاثة الماضية.وذكرت الدائرة بحسب بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، أن “مدير عام الأحوال المدنية والجوازات والإقامة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الأحوال المدنية تعلن موعد تسليم البطاقات الوطنية المركز الخبري الوطني.

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