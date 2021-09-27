2021/09/27 | 12:34 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القبض على ثلاثة متهمين بحوزتهم أسلحة وأعتدة بميسان

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