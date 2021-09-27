الدفاع المدني يتدخل لمعالجة تسرب لغاز الكلور داخل مشروع صناعي بذي قار

2021/09/27 | 12:34 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ذي قار

أعلنت فرق الدفاع المدني، اليوم الاثنين، عن تدخلها لمعالجة تسرب لغاز الكلور داخل مشروع صناعي بذي قار.

وقالت المديرية في بيان تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه، ان "مفارز الدفاع المدني في مركز الشطرة تعالج تسرب لغاز الكلور من اسطوانة كبيرة داخل مشروع ماء صناعي في منطقة البدعة بقضاء الشطرة بكل مهنية وبوقت قياسي قصير".

وأضافت ان "القوات تمكنت من احكام قفل الاسطوانة ورفعها من مكان الخطر ومن ثم غمرها في حوض الماء دون تسجيل أي حالة تسمم تذكر".

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