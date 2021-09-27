الخارجية تعلن المباشرة بمنح جوازات للمهاجرين العراقيين بين ليتوانيا وبيلاروسيا

2021/09/27 | 12:34 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد أعلنت وزارة الخارجية، اليوم الاثنين، المباشرة بمنح جوازات للمهاجرين العراقيين بين ليتوانيا وبيلاروسيا.وقال المُتحدث باسم الوزارة أحمد الصحّاف في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “وزارة الخارجيّة تستجيبُ لمناشداتِ عددٍ من المهاجرين العراقيين، وسفارة جمهورية العراق في بولندا ترسلُ وفداً قنصليّاً إلى الحدود المشتركةِ بين ليتوانيا وبيلاروسيا لغرض منح …

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