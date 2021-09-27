إطلاق رواتب متقاعدي العمال المضمونين لشهرَي أيلول وتشرين الأول مع المكافأة

2021/09/27 | 12:34 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم الاثنين، صرف رواتب العمال المتقاعدين المضمونين في بغداد والمحافظات لشهرَي ايلول وتشرين الاول من العام ٢٠٢١ بعد الساعة الثانية عشرة من ظهر هذا اليوم.وقالت المدير العام لدائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال خلود حيران في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “الدائرة اكملت جميع …

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