ارسال وفد قنصلي الى الحدود بين ليتوانيا وبيلاروسيا لمنح جوازات مرور لمهاجرين عراقيين

2021/09/27 | 12:34 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / اعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية احمد الصحاف :" ان السفارة العراقية في بولندا ارسلت وفدا قنصليا الى الحدود المشتركةِ بين ليتوانيا وبيلاروسيا ، استجابة لمناشداتِ عددٍ من المهاجرين العراقيين، لغرض منح جوازات المرور للمواطنين الراغبين بالعودةِ الطوعيّة، والاطلاع على ظروف اقامة الآخرين ومعرفة متطلباتهم الانسانية "./ انتهى8

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