2021/09/27 | 12:34 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا/ اعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عن اطلاق رواتب تقاعد العمال المضمونين لشهري ايلول وتشرين الاول مع المكافأة.وقالت المدير العام لدائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال خلود حيران في بيان انه:" تم اكمال جميع الاجراءات المتعلقة برواتب العمال المتقاعدين المضمونين لديها، لاطلاقها ابتداءً من الساعة الثانية عشرة ظهر اليوم الاثنين "، مبينة :" ان وزير العمل صادق على قرار مجلس ادارة الصندوق بالاستمرار بصرف مكافأة قدرها ١٠٠ الف دينار ، بواقع ٥٠ الف دينار لكل شهر لحين اقرار القانون الجديد"./انتهى9

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