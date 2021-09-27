2021/09/27 | 12:37 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص/ المركز الخبري الوطني كشفت وزارة الاتصالات العراقية، اليوم الاثنين، عن آخر المستجدات بشأن إكمال مشروع إنشاء القمر الصناعي العراقي، فيما بينت وجود تنافس محلي ودولي من قبل شركات كبرى.وقال المتحدث باسم الوزارة، رعد […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص 6 أشهر..



العراق على موعد مع أهم حدث تكنولوجي المركز الخبري الوطني.

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