ايقاف التداول في البورصة ليوم واحد

2021/09/27 | 12:45 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

أعلن سوق العراق للأوراق المالية (البورصة)، الاثنين، إيقاف نشاطه لمدة يوم واحد فقط.

وقالت ادارة السوق في بيان اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إنه "استنادا لقرار مجلس الوزراء بإعلان عطلة رسمية يوم غد الثلاثاء لوجود مناسبة دينية، فإن السوق لن ينظم جلسات التداول ليوم غد".

وأضافت أن "ممارسة النشاط سيستأنف بعد العطلة الرسمية وابتداء من الاربعاء المقبل وحسب توقيتاتها الرسمية".

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