2021/09/27 | 12:48 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أعلنت منظمة اليونسيف، اليوم الاثنين، دعم العراق في الإدارة الرشيدة للنفايات وحماية المياه من التلوث.وذكرت وزارة البيئة في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، أن “الوكيل الفني المخوّل بالصلاحيات الادارية والمالية والفنية […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص منظمة دولية تدعم العراق في الإدارة الرشيدة للنفايات وحماية المياه المركز الخبري الوطني.

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