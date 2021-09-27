النزاهة تضبط حالات من التلاعب في منفذ حدودي مع إيران

2021/09/27 | 12:56 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، الإثنين، ضبط حالات تلاعب بأوزان حمولات في منفذ المنذرية بمحافظة ديالى.

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وقالت الهيئة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (27 ايلول 2021)، إن "دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن تفاصيل العملية، أفادت بتحرُّك ملاكات مكتب تحقيق الهيئة في المحافظة إلى منفذ المنذرية الحدودي، وضبطت الموظف المسؤول عن قياس أوزان المواد المستوردة عبر المنفذ بالجرم المشهود، وكل ما له صلة بالمهمة بعد أخذ عينات من حمولات الشاحنات، وقادت عملية الضبط إلى إصدار الجهات القضائية أمر استقدام لمدير منفذ المنذرية الحدودية وضبط سائقي تلك الشاحنات والتحرز على الشاحنات والمواد المحملة بها".

وتابعت الدائرة وفق البيان، "تمكنت ملاكات المكتب من قياس أوزان عينات من الحمولات سبق وزنها واستخراج بطاقات الإخراح الكمركي، إذ تبيـن وجود فرقٍ في الأوزان"، مُبيّنة أن "تحريات الفرق قادت إلى أن النقص في الوزان كان يناهز سبعة أطنان من كل شاحنة، وهذا ما يشكل هدراً كبيراً للمال العام نتج عن تخفيض مبالغ الرسوم الكمركية".

ولفتت إلى أن "المتهم المضبوط حاول إخفاء معالم التهمة من خلال تعمد تعطيل الميزان الإلكتروني، بيد أن ملاكات المكتب تمكنت من إصلاحه وإعادة قياس وزن العيِّـنات وإثبات النقص".

وبينت الدائرة أن "ملاكات المكتب تمكنت أيضاً من ضبط المتهم الثاني في العملية المخلص الكمركي والذي ثبت تعاونهما من خلال المكالمات الهاتفية المضبوطة في هاتفيهما، وتم ضبط العجلات التي تم التلاعب بأوزانها وأخذ العينات منها"، مُشيرةً إلى أنَّ "الجهات القضائية، ولدى اطلاعها على محضر الضبط والاعترافات الأوليَّـة للمتهم التي وفرها المكتب، نتيجة عملية الضبط أصدر أمر استقدام بحق مدير منفذ المنذرية الحدودي".

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