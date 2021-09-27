الخارجية تباشر بمنح جوازات للمهاجرين العراقيين في بيلاروسيا

2021/09/27 | 12:57 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحرير

أعلنت وزارة الخارجية، المباشرة بمنح جوازات للمهاجرين العراقيين بين ليتوانيا وبيلاروسيا.

وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد الصحاف في بيان تلقى "ألترا عراق"، نسخة منه، إن "الوزارة استجابت لمناشدات عدد من المهاجرين العراقيين".

وأضاف، أن "سفارة العراق في بولندا أرسلت وفدًا قنصليًّا إلى الحدود المشتركةِ بين ليتوانيا وبيلاروسيا لغرض منح جوازات المرور للمواطنين الراغبين بالعودةِ الطوعيّة، والاطلاع على ظروف إقامة الآخرين ومعرفة متطلباتهم الإنسانيّة".

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