2021/09/27 | 13:00 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن قائد عمليات الانبار اللواء الركن ناصر الغنام، اليوم الاثنين، الإطاحة بشبكة تهريب للمنتوجات النفطية في المحافظة

وقال الغنام في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "عملية استخباراتية نفذها رجال استخبارات عمليات الانبار اللواء 38 أسفرت عن الاطاحة بشبكة تهريب للمنتجات النفطية، (مادة البنزين وبكميات تتجاوز عشرات الالاف اللترات) في منطقة الشراع"، مشيرا الى انها "كانت تهرب مادة البنزين المخصص لمحطات الوقود الاهلية في محافظة الانبار الى المحافظات الشمالية".

ولفت الى ان "عمليات التهريب تسببت بازمة وقود حادة خلال الايام السابقة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تسببت بأزمة 'بانزين' حادة.. الإطاحة بشبكة تهريب للمنتجات النفطية في الانبار ) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تسببت بأزمة 'بانزين' حادة.. الإطاحة بشبكة تهريب للمنتجات النفطية في الانبار ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).