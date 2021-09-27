2021/09/27 | 13:00 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أعلنت قيادة عَمَلِيَّات الانبار، اليوم الاثنين، الإطاحة بشبكة لتهريب المنتوجات النفطية من الانبار الى المناطق الشمالية.وقال قائد العمليات الفريق الركن ناصر الغنام في بيان إن “مفارز استخبارات عمليات الانبار تمكنت من […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الإطاحة بشبكة تهريب تسببت بأزمة “بنزين” في الانبار المركز الخبري الوطني.

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