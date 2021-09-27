النزاهة: ضبط حالات تلاعب بأوزان الحمولات في منفذ المنذرية الحدودي

2021/09/27 | 13:02 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الاثنين، ضبط حالاتُ تلاعبٍ في أوزان الحمولات تتسبَّب في هـدرٍ كبـيرٍ للمال العام، اعتاد على اقترافها مُوظَّفون في منفذ المنذريَّة الحدوديَّة.وقالت الهيئة في بيان، ان “ملاكات مكتب تحقيق الهيئة في محافظة ديالى تحركت إلى منفذ المنذريَّـة الحدوديَّـة وضبطت المُوظَّف المسؤول عن قياس أوزان المواد المستوردة عبر المنفذ بالجرم […]

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