2021/09/27 | 13:04 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أرقام..انطلاقة برشلونة هذا الموسم أفضل من الموسم الماضي بوجود ميسي

يبدو أن التشاؤم الذي أحاط بنادي برشلونة في الأسابيع الأخيرة، قد وصل إلى نهايته، على الأقل مؤقتًا، بعد فوزهم بنتيجة 3-0 على أرضهم ضد ليفانتي مساء امس الأحد.

وعاد أنسو فاتي إلى الملاعب، واحتفل بهذه المناسبة بتسجيل هدف في العشر دقائق، التي لعبها في انتصار “البلاوجرانا” اليوم على ليفانتي بثلاثية نظيفة.

الغريب أن فريق رونالد كومان بدأ الموسم الحالي عقب هذا الانتصار، بشكل أفضل في الليجا مما كان عليه الموسم الماضي، عندما كان يلعب له الأسطورة ليونيل ميسي.

وحصد برشلونة 12 نقطة من مبارياته الست الأول ، بينما حصل في موسم 2020٠21 على ثماني نقاط بعد نفس العدد من المباريات.

واستمر التفوق على صعيد الأهداف أيضًا، حيث شهد هذا الموسم تسجيل برشلونة 11 هدفًا مقارنة بـ 10 في هذه المرحلة من العام الماضي.

أحد الجوانب التي شهدت انخفاضًا طفيفًا هو خط الدفاع، حيث تلقى فريق المدرب الهولندي رونالد كومان ستة أهداف هذا الموسم، وهو رقم أكثر من الموسم الماضي.

يذكر أنه رغم تطور الأداء الرقمي للنادي، إلا أن مدرب إيفرتون وساوثامبتون السابق يتعرض للكثير من الانتقادات في الوقت الراهن، ولا يضمن البقاء حتى نهاية عقده بنهاية الموسم الحالي.

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