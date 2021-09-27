البنك الدولي يكشف عن نسبة صادمة للقاحات المرسلة إلى الدول الفقيرة

2021/09/27 | 13:05 - المصدر: بغداد اليوم

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اكد أكسل فان تروتسينبرغ"، المدير الإداري للبنك الدولي، المانح ، ان الدول الاكثر فقرا تركت بلا لقاحات وخاصة إفريقيا.

وقال في تصريحات، أن العديد من الدول الفقيرة، تواجه، للأسف، نقصاً في الأموال.



هذا واضح اليوم مع أزمة كوفيد-19 التي أضيف إليها أزمة المناخ.



هناك أيضاً أزمات محلية، مثل أزمة الجراد.



هذا أيضاً السبب الذي دفع البنك الدولي إلى زيادة دعمه بشكل كبير، لا سيما لأفريقيا.



بلغ دعمنا لأفريقيا العام الماضي حوالي 30 مليار دولار، 10 مليارات دولار من التبرعات.



وهناك المزيد الذي يتعين القيام به.



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واضاف، تم اعطاء أكثر من مليار جرعة في جميع أنحاء العالم، لكن تم ارسال أقل من 0.2٪ من اللقاحات إلى البلدان منخفضة الدخل.



برأيك، من المسؤول عن هذا الخلل الهائل؟"

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