2021/09/27 | 13:05 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا/ اعلنت قيادة عَمَلِيَّات الانبار عن الاطاحة بشبكة لتهريب المنتوجات النفطية من الانبار الى المناطق الشمالية.وقال قائد العمليات الفريق الركن ناصر الغنام في بيان :" ان مفارز استخبارات عمليات الانبار تمكنت من الاطاحة بشبكة لتهريب مادة البنزين ، وبكميات تتجاوز عشرات الاف اللترات كانت مخصصة لمحطات الوقود ،الى المحافظات الشمالية ، ما تسبب بازمة وقود حادة خلال الايام الماضية "./انتهى9

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