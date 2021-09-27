القبض على ثلاثة متهمين بحوزتهم اسلحة غير مرخصة في ميسان

2021/09/27 | 13:05 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العمارة / نينا / القت شرطة ميسان القبض على ثلاثة متهمين بحوزتهم أسلحة غير مرخصة واعتدة ، غربي المحافظة.وقالت مديرية الشرطة في بيان :" ان مفارز قسم شؤون السيطرات والطرق الخارجية ، بالاشتراك مع الأجهزة الاستخبارية في المحافظة ، القت القبض على ثلاثة متهمين ، كانوا يستقلون عجلة ، وضبطت بحوزتهم بندقيتين نوع كلاشنكوف غير مرخصتين ومسدس ، اضافة الى 256 اطلاقة ".واضافت انه :" تمت احالتهم الى الجهة المختصة لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم "./انتهى

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