شركة نفط تتحدث عن الحد من إحراق الغاز بنسبة 80 في المئة

2021/09/27 | 13:07 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت شركة نفط الهلال، وهي الشركة الخاصة الأقدم في قطاع النفط والغاز في الشرق الأوسط، عن الحد من إحراق الغاز بنسبة 80 فيالمئة.

وجاء في بيان للشركة، أن “هذا الأمر هو جاء إثر إنجازها لسلسلة من المشاريع للحد من الكثافة الكربونية وإدارة الانبعاثات المتبقية، كمايأتي هذا الإنجاز تتويجاً لسنوات من الجهود التي كرستها الشركة لتحسين كفاءاتها التشغيلية، ما جعلها من أكثر شركات قطاع الطاقةتقليلاً للكثافة الكربونية“.

ولفت البيان الى أن “نفط الهلال كانت في السنوات الماضية تُحوّل تركيزها إلى الغاز الطبيعي الذي بات الآن يشكل 85 في المئة من إجماليإنتاجها، كما خفضت نسبة إحراق الغاز الناجمة عن أعمالها بنحو 80 في المئة، فأصبحت الآن تبلغ 0.12 في المئة فقط من الإنتاج“.

وأكدت الشركة “عزمها التخفيض بشكل أكثر من نسبة الإحراق في السنوات المقبلة“، مشيرة الى أنها “نجحت بفضل هذه التحسيناتالتشغيلية التي أجرتها من تحقيق حيادية كربونية بمقدار 6 كغ من ثاني أكسيد الكربون المكافئ لكل برميل نفط فكافئ، أي أقل من ثلثالمعدل العالمي للقطاع“.

وتابعت إنها “عادلت الانبعاثات المتبقية من عملياتها برصيد كربوني دعماً لمشاريع طاقة الرياح المتجددة في الصين ومنغوليا، لتساهم بذلكفي توفير إمدادات كهربائية نظيفة والتخفيف من الحاجة إلى إحراق الفحم لتوليد الطاقة كما يتم في العادة، كما حققت الشركة حياديةالكربون عبر عملياتها كافة بفضل هذه الإجراءات التحسينية“.

وعلّق الرئيس التنفيذي لنفط الهلال مجيد جعفر على هذا الإنجاز قائلاً: “على مدى 50 عاماً، سخّرت نفط الهلال خبراتها ودرايتها العميقة فيمنطقة الشرق الأوسط لتوفير موارد طاقة نظيفة ودعم التنمية المستدامة“.

وأضاف أن “هذا الإنجاز هو ثمرة سنوات من الالتزام وحصاد الجهود التي بذلناها لبلوغ هذه الأهداف“، موضحاً أن “الغاز الطبيعي هوعنصر أساسي في مساعي تبني الطاقة المتجددة وتحقيق مستقبل مزدهر يقوم على اقتصاد الهيدروجين“.

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