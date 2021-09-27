انخفاض ديون العراق الخارجية بنسبة 25% خلال العام الحالي.. العراق سدد قرابة 11.5 مليار وسيسدد العام المقبل 5 مليار دولار فقط

2021/09/27 | 13:09 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

كشفت مجلة امريكية عن انخفاض مديونية العراق الخارجية خلال 2021، مقارنة بـ2020 بمايشير الى دفع العراق قرابة 11.5 مليار من ديونه.

وقالت مجلة جلوبال فاينانس الامريكية في جدول لها لعام 2021 ان “مديونية العراق الخارجية خلال عام 2021 تبلغ 69.684 مليار دولار، منخفضا عن “عام 2020 التي بلغت 81.153 مليار دولار في عام 2020 “، مبينة أن “مديونية العراق لعام 2019 بلغت 47.705 مليار دولار وفي عام 2018 بلغت 50.018 مليار دولار”.

وعلى هذا الاساس فان ديون العراق خلال العام الحالي انخفضت بنسبة 25% عن العام الماضي، جراء دفع العراق اكثر من 11.4 مليار دولار من ديونه.

وفي وقت سابق اشار مستشار رئيس الوزراء مظهر محمد صالح انه تم تخصيص 9 تريليون دينار في موازنة العام المقبل 2022 لتسديد اقساط وفوائد ديون، وهو مايمثل اكثر من 5 مليار دولار فقط، وهو تسديد قليل مقارنة بما تم تسديده في العام الحالي.

واضافت المجلة ان “اكثر الدول العربية مديونية خلال عام 2021 كانت من نصيب السودان حيث بلغت مديونتها الخارجية 211.656 مليار دولار، تسبقها ارتيريا بمديونية بلغت 175.575 مليار دولار، تسبقها البحرين التي بلغت مديونيتها الخارجية 129.417 مليار دولار، تسبقها مصر بمديونية تبلغ 92.858 مليار دولار، ومن ثم تسبقها الاردن بمديونية 91.172 مليار دولار، فيما لم تسجل أي مديونية في لبنان لعام 2021 لعدم وجود إحصائية خلال هذا العام بعد ان بلغت مديونتها الخارجية لعام 2020 مبلغ 154.364 مليار دولار.

عالميا جاءت اليابان بأكثر دول العالم مديونية خلال عام 2021 وبواقع 256.494 مليار دولار، تسبقها السودان بـ 211.656 مليار دولار، تسبقها اليونان بـ 210.093 مليار دولار.

وأشارت المجلة إلى أنه في بعض الأحيان تكون الإيرادات الضريبية أقل من المتوقع، ومن خلال اقتراض الحكومة يمكن أن تغطي العجز المؤقت دون تقليص الإنفاق، في بعض الأحيان، لا يكون النقص مؤقتًا والحكومة تعاني من عجز هيكلي.

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