محافظة عراقية توجه بايقاف خدمات ‘السبيس’: استرخصوا صوت الناخب!

2021/09/27 | 13:12 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف القيادي في كتلة النهج مهند العتابي، الاثنين، عن استفحال ظاهرة شراء الاصوات مقابل "السبيس" في المثنى، فيما اكد ان الحكومة المحلية وجهت بمنع هذه الحالات.

وحذر العتابي لـ NRT عربية (27 ايلول 2021)، من "خطورة هذه الثقافة التي روج لها تجار الانتخابات الذين استرخصوا صوت الناخب في وقت يفقر فيه الشعب للخدمات لتظهر بشكل مفاجئ ومجنون أيام الموسم الانتخابي".

واضاف، ان "إدارة محافظة المثنى اكدت أنها اتخذت خطوات احترازية مسبقة ووجهت بإيقاف السبيس الذي تعطيه دوائر البلدية إلى مابعد الانتخابات لمنع المتاجرة به وهي خطوة صحيحة وحكيمة".

واوضح، ان" تجار الاصوات من المرشحين الذين ليس لديهم اي برنامج انتخابي سوى شراء صوت الناخب جاءوا بسيارات سبيس (منها حكومية من خارج المحافظة) وبدأوا بمقايضة المناطق الفقيرة وشراء اصواتها مقابل السبيس".

وتابع، "نضع الجهات الأمنية أمام مسؤولياتها لمتابعة هذا الموضوع ومحاسبة سماسرة السبيس في تلك المناطق وكذلك محاسبة المرشحين الذين اشاعوا هذه الثقافة الفاسدة، داعيا ابناء المحافظة لتوثيق هذه الحالات وإعلامنا بأسماء الأشخاص الذين يتواطؤون مع بعض المرشحين ويتوسطون في عملية شراء الاصوات وأخذ بطاقات الناخبين مقابل خدمات معينة كي نضعهم أمام المسائلة القانونية والشعبية".

N.A

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