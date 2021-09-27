2021/09/27 | 13:25 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أعلنت وزارة الكهرباء، اليوم الاثنين، أن إدامة زخم عمل محطات الإنتاج بحاجة إلى إجراءين مهمين، فيما أشارت إلى أن خطة رفع الإنتاج تتضمن ثلاث مراحل.وقال المتحدث باسم وزارة الكهرباء أحمد موسى، […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الكهرباء تكشف عن خطة رفع الإنتاج المركز الخبري الوطني.

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