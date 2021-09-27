2021/09/27 | 13:25 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني القت شرطة ميسان، اليوم الاثنين، القبض على ثلاثة متهمين بحوزتهم أسلحة غير مرخصة واعتدة، غربي المحافظة.وقالت مديرية الشرطة في بيان، تلقاه “المركز الخبري الوطني”، إن “مفارز قسم شؤون السيطرات والطرق الخارجية، […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اعتقال ثلاثة متهمين بحوزتهم اسلحة غير مرخصة في ميسان المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اعتقال ثلاثة متهمين بحوزتهم اسلحة غير مرخصة في ميسان) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اعتقال ثلاثة متهمين بحوزتهم اسلحة غير مرخصة في ميسان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).