الاطاحة بشبكة تهريب للمنتجات النفطية في الانبار

2021/09/27 | 13:32 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اعلنت قيادة عمليات الانبار، اليوم الاثنين، عن الاطاحة بشبكة تهريب للمنتجات النفطية في مدينة الرمادي.وقال قائد العمليات الفريق الركن ناصر الغنام، في بيان، ان “عملية استخباراتية نفذها رجال استخبارات عمليات الانبار اللواء ٣٨ اطاحت بشبكة تهريب المنتجات النفطية (مادة البنزين) وبكميات تتجاوز عشرات آلاف اللترات في منطقة الشراع في الرمادي”.وأضاف أن “تلك […]

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