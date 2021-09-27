الخارجية تؤكد دور العراق الفعال في الوساطة لحل الخلافات بين دول المنطقة

2021/09/27 | 13:33 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت وزارة الخارجية، اليوم الاثنين، ان العراق نجح في عقد لقاءات بين دول المنطقة لحل الخلافات.وذكرت الوزارة ان “وزير الخارجيَّة فؤاد حسين، التقى نظيرته النرويجيّة إيني إريكسن سوريدي، على هامش أعمال الدورة الـ76 للجمعيّة العامّة للأمم المُتحِدة، وجرى خلال … Readmore

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