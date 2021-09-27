النزاهة تضبط تلاعب بأوزان الحمولات في منفذ المنذرية الحدودي

2021/09/27 | 13:35 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد كشفت هيأة النزاهة، عن ضبط حالاتُ تلاعبٍ في أوزان الحمولات تتسبَّب في هـدرٍ كبـيرٍ للمال العام، اعتاد على اقترافها مُوظَّفون في منفذ المنذريَّة الحدوديَّة، بتنسيقٍ مع المُخلِّصين في المنفذ، تلك المعلومات التي توصَّل إليها مكتب تحقيق الهيئة في محافظة ديالى، وعلى ضوء ذلك استحصل المكتب أمراً قصائياً بضبط المُتَّهمين بالجرم المشهود وكل …

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