معالجة تسرب لغاز الكلور داخل مشروع صناعي في ذي قار

2021/09/27 | 13:35 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد عالجت فرق الدفاع المدني، تسرب لغاز الكلور من اسطوانة كبيرة داخل مشروع ماء صناعي في محافظة ذي قار.وأوضحت المديرية في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “مفارزنا في مركز الشطرة عالجت تسرب لغاز الكلور من اسطوانة كبيرة داخل مشروع ماء صناعي في منطقة البدعة بقضاء الشطرة بكل مهنية وبوقت …

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