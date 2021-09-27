تصدير “إس-400” يصيب أميركا بالحزن والاسى!

2021/09/27 | 13:36 - المصدر: عين العراق

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الأثنين 27 سبتمبر 2021 | 01:31 مساءً

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أفادت مصادر إعلامية، بأن تصدير وسائط الدفاع الجوي الروسية، وبالأخص منظومة “إس-400″، إلى الخارج، يكدّر الولايات المتحدة الأمريكية وحلف شمال الأطلسي.

وبحسب وسائل اعلام روسية، فان مشاعر الحزن والأسى تصيب الولايات المتحدة إلى درجة تفرض معها عقوبات اقتصادية على الدول التي تشتري منظومات “إس-400”.



وتتطلع الهند ودول أخرى، مع ذلك، إلى استيراد منظومات “إس-400″، وفقا لـ”ناشيونال إنترست”.

ودخلت منظومة “إس-400” الخدمة العسكرية في عام 2007.



يمكنها أن تستخدم أربعة أنواع من الصواريخ لتدمير طائرات العدو وصواريخه الجوالة والبالستية.



ويبلغ مداها 400 كيلومتر.



وتؤدي “إس-400” عملها في ظروف النيران المضادة المكثفة والتشويش الإلكتروني.

وقالت “ناشيونال إنترست” في سياق المقارنة بين “إس-400” ومنظومة “باتريوت” الأمريكية إن الأخيرة مزودة بوسيلة متخصصة لاعتراض الصواريخ البالستية، إلا أن روسيا تقوم بإنشاء وسيلة مماثلة وهو ما يكدّر الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي أيضا.

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