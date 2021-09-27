مع قرب الإنتخابات.. التيار الصدري يعلق على التدخلات الخارجية في تشكيل الحكومة العراقية المقبلة - عاجل

2021/09/27 | 13:36 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

علق التيار الصدري، بزعامة السيد مقتدى الصدر، اليوم الإثنين، على التدخلات الخارجية في تشكيل الحكومة المقبلة، ما بعد الانتخابات البرلمانية المبكرة.

وقال النائب عن التيار محمود الزجراوي، لـ (بغداد اليوم)، ان "التيار الصدري، لن يقبل باي تدخلات خارجية في تشكيل الحكومة العراقية الجديدة، خصوصاً بعد ان يحقق الاغلبية البرلمانية وهو من يشكل الحكومة، فنحن مع ان تشكل الحكومة من الداخل وليس من خارج الحدود".

وبين ان "التيار الصدري، سوف يكشف ويفضح اي جهة سياسية تعمل على تنفيذ الاجندات الخارجية في تشكيل الحكومة العراقية الجديدة، خصوصاً ان الكثير من الدول سوف تعمل بالعديد من الطرق من الترهيب والترغيب لغرض تدخلاها في ملف تشكيل الحكومة العراقية، لكن بعد تحقيق الاغلبية البرلمانية الصدرية، سيكون هذا الأمر غير موجود، كما كان يحدث سابقاً".

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