العثور على 3 أوكار لداعش وقنابر هاون وصواريخ كاتيوشا بكركوك

2021/09/27 | 13:36 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - كركوك

تمكنت القوات الأمنية، اليوم الاثنين، من العثور على 3 أوكار لفلول عصابات الإرهاب وقنابر هاون وصواريخ كاتيوشا ضمن قاطع عمليات كركوك.

واوضحت قيادة الشرطة الاتحادية في بيان، تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه ان "قوة من اللواء الثاني عشر الفرقة الثالثة شرطة اتحادية نفذت بالاشتراك مع مفرزة من شعبة استخبارات اللواء مسنودة بالجهد الهندسي، عملية استباقية واسعة النطاق لتفتيش منطقة تلال محكور".

وأضاف ان العملية أسفرت عن العثور على 3 أوكار لفلول العصابات الإرهابية تتضمن ، 2 درع ، رمانة قاذفة ، قاعدة لقاف احادية 7.12 ، مواد أخرى".

وأشار الى انه "ومن خلال ورود معلومات استخبارية دقيقة بوجود كدس للعتاد في قرية عبد الطلب التابعة لقضاء الحويجة في محافظة كركوك، نفذت قوة من اللواء الحادي عشر للفرقة عملية أمنية لتفتيش القرية"، مبيناً أن "العملية أسفرت عن العثور على 7 قنابر هاون 120 ملم ، 3 صواريخ كاتيوشا عيار 107 ملم، فضلاً عن تم تدمير الأوكار ومعالجة ورفع المواد من قبل مفارز الجهد الهندسي للواء".

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