بغداد اليوم تنشر إحصائية بعدد الزوار الإيرانيين المشاركين بزيارة الأربعين

2021/09/27 | 13:36 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - العراق

أعلن رئيس منظمة الحج والزيارة علي رضا رشيديان، اليوم الاثنين، عن دخول أكثر من 80 ألف زائر إيراني دخلوا الى العراق للمشاركة في مراسم الأربعين الحسيني، حسب التقديرات.

وقال رشيديان اليوم الاثنين خلال لقاء مع القنصل العام الإيراني الإيرانية في كربلاء المقدسة إن ذروة وصول الزوار إلى العراق كانت خلال الاسبوع الماضي وبعد ذلك سنشهد عودة الزوار.

وأضاف ان "الحكومة العراقية تأخرت في اعلان عدد الزوار الذين يحق لهم الدخول، كما ان منح التأشيرة جاءت متأخرة، مما سبب ضيق الوقت، وتأخير في تنفيذ الإجراءات بما في ذلك المتابعة والتنسيق والتخطيط المتعلق بتسجيل وإيفاد زوار الأربعين".

وأشار الى انه حتى الآن "لم تكن هناك مشكلة خاصة في دخول الزوار إلى العراق، الا بعض الحالات على معبري شلامجة ومهران"، معربا عن "أمله بعودة مواتية للزوار الإيرانيين".

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