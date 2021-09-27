دائرة الاحوال المدنية تحدد موعد تسليم البطاقات الوطنية المطبوعة للمواطنين

2021/09/27 | 13:36 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / حددت دائرة الأحوال المدنية والجوازات والإقامة، إحدى تشكيلات وزارة الداخلية، اليوم الإثنين، موعدا لتسليم البطاقات الوطنية المطبوعة للمواطنين.وذكر بيان للدائرة أن "مدير عام الأحوال المدنية والجوازات والإقامة اللواء رياض جندي الكعبي وجه بأن يكون يوم الأربعاء المقبل الموافق 29 ايلول 2021 موعدا لتسليم البطاقات الوطنية المطبوعة للمواطنين الذين روجوا معاملاتهم للمدة من 1- حزيران ولغاية 1-8 ، من اجل تقليل الزخم الحاصل على دوائر البطاقة الموحدة".ودعت الدائرة المواطنين الى "ان يكون موعد حضورهم يوم الأربعاء لتسلم البطاقات المطبوعة من 8 صباحا حتى نهاية الدوام الرسمي، إضافة إلى نهاية الدوام المسائي وذلك لتوزيع أكبر عدد ممكن منها"./انتهى9

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