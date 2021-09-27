2021/09/27 | 13:36 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعقوبة / نينا / انهار احد الاسيجة الحديدية المثبتة على جانبي نهر اروائي في مدينة بعقوبة، مركز محافظة ديالى .وقال مصدر محلي لمراسل الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / :" ان ثقل ملصقات الدعاية الانتخابية للمرشحين تسبب في سقوط سياج حديدي على جانب نهر خريسان بضواحي بعقوبة "./ انتهى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صور المرشحين للانتخابات تسقط سياجا حديديا على جانب احد الانهر في ديالى) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صور المرشحين للانتخابات تسقط سياجا حديديا على جانب احد الانهر في ديالى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).