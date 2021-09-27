2021/09/27 | 13:38 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة /المركز الخبري الوطني أصدرت وزارة الصحة الروسية اليوم الاثنين إذنا لإطلاق التجارب السريرية للقاح “بيتوفاكس” الروسي الجديد المضاد لفيروس كورونا.وستجري المرحلتان الأولى والثانية من التجارب التي تشمل 170 متطوعا، في الفترة بين 27 […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الصحة الروسية توافق على بدء التجارب السريرية للقاح “بيتوفاكس” المركز الخبري الوطني.

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