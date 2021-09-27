لا كلمة لبورما وحركة طالبان في اليوم الأخير من الجمعية العامة للأمم المتحدة

2021/09/27 | 13:40 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم فيليب راتر في اليوم الأخير من كلمات قادة الدول في الجمعية العامة للأمم المتحدة، لن يلقى خطاب باسم كل من بورما وحركة طالبان، ما يعتبر من الأمور اللافتة خلال هذا الماراتون الدبلوماسي الذي شهد مجيء نحو مئة رئيس دولة … Readmore

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