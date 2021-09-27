حكومة كربلاء تحسم مسألة أعداد الزائرين.. هل فاقت السنة الماضية؟

2021/09/27 | 13:43 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد نائب محافظ كربلاء جاسم الفتلاوي، الاثنين، انه لايمكن تقدير اعداد الزوار الوافدين في الوقت الحالي لان هناك سيل من جميع المحاور، موضحا انه سنعلن عنها حال انتهاء الزيارة الاربعينية.

وذكر الفتلاوي في تصريح لـ NRT عربية، (27 ايلول 2021)، انه "منذ اليوم الاول والاعداد تتزايد لتوافد سيل من الزوار، لذلك لا نقدر اعداداهم الان"، لافتا الى انه "في كل ثانية تتغير اعدادهم".

واضاف، انه"يوم غد دخل من محور النجف 110 الف عجلة ومن محور بابل 148 الف عجلة ومن محور بغداد 70 الف عجلة، ودخل الى الان حوالي 11 الف موكب ويمكن ان نقول انها زيارة مليونية وهي اكبر من العام".

واوضح الفتلاوي، انه "سنعلن عن العدد النهائي بعد انتهاء الزيارة الاربعينية"، معربا عن "أمله ان تستمر الدوائر الخدمية في تقديم الخدمات للزاور والمواكب، حيث لاقت الخدمات المقدمة رضا كبيرا هذا العام".

N.A

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