عمليات الانبار : الاطاحة بشبكة تهريب للمنتجات النفطية بالرمادي

2021/09/27 | 13:43 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت قيادة عمليات الانبار، الاثنين،

عن الاطاحة بشبكة تهريب للمنتجات

النفطية في مدينة الرمادي.

وقال قائد العمليات الفريق الركن ناصر

الغنام، في بيان، إن "عملية استخباراتية

نفذها رجال استخبارات عمليات ا

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