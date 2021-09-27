العراق: 15 ألف قطعة أثرية سُرقت من البلاد بين 1991 و2003

2021/09/27 | 13:43 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد متحدث عراقي بأن عدد القطع الأثرية

المسروقة من العراق بين العامين 1991 و2003

بلغ نحو 15 ألفاً وتحمل جميعها رقماً

متحفياً.

وقال حاكم الشمري مدير إعلام هيئة

الآثار والتراث بوزارة الثقافة

والسياحة و

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