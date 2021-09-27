2021/09/27 | 13:45 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أعلنت قيادة الشرطة الاتحادية، اليوم الاثنين، العثور على 3 أوكار لعناصر تنظيم داعش وقنابر هاون وصواريخ كاتيوشا ضمن قاطع عمليات كركوك.وذكر بيان للقيادة، تلقاه “المركز الخبري الوطني”، أن “قوة مشتركة نفذت […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص العثور على ثلاثة أوكار لداعش في كركوك المركز الخبري الوطني.

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