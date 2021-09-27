“سانا”: دخول رتل عسكري أمريكي إلى سوريا من العراق

2021/09/27 | 13:55 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أفادت وكالة الانباء السورية “سانا” بأن القوات الأمريكية أدخلت رتلا محملا بمواد ومعدات عسكرية ولوجستية قادما من العراق، عبر معبر الوليد لدعم قواعدها العسكرية في منطقة الجزيرة السورية.ونقلت الوكالة عن مصادر […]

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