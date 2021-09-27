التقدم في العمر ليس السبب..إليك ما يجب فعله لتحسين عملية الأيض في الجسم

2021/09/27 | 13:59 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إذا كنت في منتصف العمر، وتكتسب وزناً ببطء على مدى سنوات، فمن المحتمل أنك تربط ذلك بانخفاض الأيض المرتبط بالعمر.ولكن هذا الاعتقاد ليس صحيحًا، وفقًا لورقة بحثية جديدة نُشرت في مجلة "Science".

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